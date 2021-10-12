رابط mosd.gov.om تقديم طلب تعويض عن الإضرار المترتبة على إعصار شاهين المداري الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وقد تسبب الإعصار في اضرار كبيرة في المنازل والمزارع والنشاط الاقتصادي بما استدعي تضافر المجتمع لاستيعاب الاضرار، وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بطرح رابط للتبرع لمتضرري الإعصار ورابط أيضا لتسجيل طلبات الإعانة.

“إعصار شاهين” رابط mosd.gov.om تقديم طلب تعويض Om من وزارة التنمية الاجتماعية

فقد انتهى الإعصار المداري الذي تعرضت له بعض بلاد الخليج العربي، والتي كانت اكثر الدول تعرضا للأضرار الكبيرة له هي سلطنة عمان، وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية متضافرة مع جميع مؤسسات السلطنة الاجتماعية والخيرية، وتم حصر الآثار السلبية له والتي أدت الفيضانات العارمة الناشئة عن السيول الكبيرة إلى جرف العديد من المنازل والطرق والثروة الحيوانية، وتضررت المرافئ والثروة السمكية أيضا بشكل كبير.

وزارة التنمية الاجتماعية

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمجتمع العماني، حيث تهتم بالمواطنين الفقراء وتقديم الدعم للأسر الفقيرة واستقبال تسجيلات الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض لصرف رواتب شهرية للمحتاجين، وتشمل خدمات الوزارة الغوث الاجتماعي في إعصار شاهين حيث تضررت العديد من الأسر وخاصة الاسر الفقيرة من الإثار الناجمة من شاهين.

تقوم الوزارة باستقبال الطلبات العاجلة والاستغاثات من المواطنين لرفع الضرر والفقر عن الاسر المحتاجة.

يتم تقديم رواتب شهرية من الوزارة للأسر المعدمة أو التي لا يكفي الدخل الشهري لها للعيش بكرامة.

تقوم بالاشتراك مع المؤسسات الخيري بتطهير البالوعات ورفع الشغالات عن الطرق من جراء الكوارث الاجتماعية.

يتم توفير أرقام الطوارئ للمواطنين.

قامت الوزارة بإنقاذ المحاصرين من إعصار شاهين.

تم طرح رابط لتقديم التبرعات للمتضررين من الإعصار من أصحاب الدخل العالي واهل الخير بالسلطنة.

قامت الوزارة بتخصيص رابط لتسجيل طلب المساعدات.

يتم الدخول على رابط قطاع الإغاثة والإيواء رابط تسجيل طلب تعويض اضرار لإعصار شاهين 2021 يقوم المواطن بكتابة اسم المستخدم والرقم المدني. يتم بتسجيل اسم المحافظة ورقم الهاتف الخاص به. يقوم بذكر اسم القرية والولاية ونوع المسكن. يتم كتابة الحالة الاقتصادية وعدد أفراد الأسرة. يجب اتباع كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة. يقوم بكتابة رقم الهاتف. من الهام تسجيل الأضرار التي تم حدوثها بالمنزل من أثر الإعصار. يتم الرد على المسجلين بتحديد موعد للزيارة لتقييم الاضرار المذكورة بالمنزل.

خدمات الوزارة للمجتمع العمانيكيفية التسجيل الإلكتروني لطلب التعويض على الاضرار