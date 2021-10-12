إعرف الآن رابط التسجيل في دعم الريفي عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريفي وشروط التقديم

يتابع معكم ثقفني، طريقة التسجيل في الدعم الريفي، حيث يتم التسجيل في منصة الريف إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، وقد زادت نسبة البحث عبر محرك جوجل من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل في المنصة، وقد كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن شروط التسجل في دعم الريف، حيث يجدر على المواطنين ضرورة الإلتزام بهذه الشروط حتى يتم قبول طلبات التسجيل، ويستفيد من مبادرة دعم الريف العديد من الفئات منها الأسر المنتجة، العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى ربات البيوت والمواطنين الذين يمتهنون أحد المهن في القطاع الزراعي، وفي السطور التالية نذكر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل وشروط التقديم.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

نستعرض لكم طريقة التسجيل في الدعم الريفي، حيث يعد برنامج دعم ريف من ضمن البرامج الحكومية التي خصصتها الحكومة من أجل دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى دعم الأسر الريفية وغيرهم من الفئات التي أعلنت عنها وزارة البيئة، وقد وفرت منصة دعم إمكانية الإتصال والتواصل مع خدمات دعم عملاء ريف من خلال الرسائل المباشرة عبر الحساب الرسمي لريف السعودي عبر موقع تويتر، أو عن طريق الإتصال من خلال الرقم الموحد المجاني 19930 حيث يتاح الاتصال بداية من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء.

يحرص دعم الريف على العديد من الأهداف، حيث أطلق الدعم في البداية من أجل رفع دخل المزارعين الصغار، كما يهدف إلى زيادة نسبة فرص العمل للعاطلين وفئة الشباب من الخريجين، ويعمل أيضا على تقوية التنمية الزراعية المتوازنة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما يساهم أيضا في توفير الأمن الغذائي، الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بجناب العديد من الأهداف التي تساعد المملكة في بناء نفسها وفقا لرية 2030.

كيفية التسجيل للحصول على دعم الريف الخاص للأسر المنتجة

اتبع الشرح التالي خطوة بخطوة من أجل التسجيل بشكل صحيح في منصة دعم الريف، كل ما عليك هو متابعة الخطوات التالية مع ضروري ادخال البيانات بشكل صحيح.

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة ريف عبر الموقع الرسمي التابع لها. ثانيا، تحديد طلب الدعم من القائمة الظاهرة أمامك. ثالثا، كتابة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بك في الخانات المحددة. رابعا، قم بالضغط على أيقونة تسجيل. خامسا، قم بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص بك. سادسأ، اختيار أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف. سابعا، قم بكتابة كود التحقق الظاهر أمامك، ثم تصل لك رسالة تأكيد على أنك مقدم الطلب. تاسعا، النقر على كلمة حفظ.

يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية. يمنع على المتقدم العمل في أحد القطاعات الحكومية والخاصة. عمر المتقدم لا يقل عن 22 عامًا. يشترط أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشح فيها خلال البرنامج. من الضروري أن تكون اقامة صاحب المشروع داخل المكان الخاص بالمشروع. راتب مقدم الطلب لا يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي. يمنع التقدم لأكثر من ثلاثة برامج في دعم الريف. يشترط أن يكون لديك حساب مصرفي.

شروط الدعم الحكومي الريفي للعاطلينايداع دعم الريف في حسابات المستفيدين

نشر الحساب الرسمي لبرنامج دعم الريف السعودي تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، بأن البرنامج قد أودع المبالغ النقدية الخاصة بدعم المواطنين المستفيدين في حساباتهم البنكية، مشيرا إلى أن الدعم في حسابات المستفيدين قد يتأخر من بنك لبنك آخر، ويمكن الاستعلام عن دعم الريف من خلال الدخول إلى رابط المنصة الرسمي المتواجد على شبكة الإنترنت، وفي حالة كان لديكم استفسار أو سؤال برجاء ترك تعليق في الأسفل.