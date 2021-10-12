توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، صباح الثلاثاء، استمرار سقوط الأمطار بشدة متفاوتة على مناطق مختلفة من البلاد.
وشهدت مصر الاثنين سقوط أمطار على مناطق متفرقة، كانت رعدية في بعض الأحيان، في تغير مفاجئ بالحالة الجوية.
وقالت الهيئة في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب وخلايا رعدية على شرق وجنوب القاهرة ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".
وكانت الهيئة قد أصدرت تحذيرا ليل الاثنين يستمر حتى ظهر الثلاثاء، من سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.
وأشارت الهيئة إلى "تغيرات حادة وسريعة" في الطقس هي من سمات فصل الخريف، وطالبت بـ"اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تغيرات حادة وسريعة".. تحذيرات من تقلب الطقس في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.