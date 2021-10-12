مصرع 9 أشخاص جراء إعصار ”كومباسو” في الفلبين

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار نتيجة الإعصار الاستوائي "كومباسو".
وقالت الوكالة إنها تتحقق من معلومات واردة من وحدات إقليمية لها أفادت بمقتل 4 أشخاص في انهيارات أرضية بمقاطعة بينجويت الشمالية ومقتل 5 في فيضانات ببالاوان، وهي مقاطعة جزرية في جنوب غرب البلاد.
وتجري السلطات عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان 11 شخصا معظمهم بعد الانهيارات الأرضية.
وقال هاري روك، المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس يتابع استجابة الحكومة للكارثة، مضيفا أن أفراد الإنقاذ موجودون في المشهد، بينما تتواصل جهود إعادة خدمات الكهرباء والمياه وإعادة تهيئة الطرق.
من جهتها أفادت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية بأن كومباسو، وهو العاصفة الاستوائية الثالثة عشرة التي تدخل الفلبين، من المتوقع أن يغادر أراضيها اليوم.
وكان الإعصار كومباسو، الذي صاحبته رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، قد اندمج مع بقايا إعصار سابق قبل أن يصل إلى اليابسة في الفلبين مساء الاثنين. وتم إجلاء ما يقرب من 1600 شخص من المناطق المنكوبة.
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