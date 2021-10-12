القنوات الناقلة لمباراة عُمان وفيتنام وموعد نقل المباراة على الهواء مباشرة والتي تقرر تحديد الموعد والساعة لها والتي تأتي في إطار تصفيات الأمم الاسيوية للتأهل لمونديال قطر، كأس العالم 2022، حيث يلتقي الفريقين مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 وتقوم عدد من القنوات نقل هذه المباراة الهامة تعرف عليها عبر موقع ثقفني.

القنوات الناقلة لمباراة عُمان وفيتنام (عُمان الرياضية – SSC6 HD) تصفيات كاس العالم 2022

حيث تتنافس الفرق الوطنية للانتهاء من المباريات والتصفيات النهائية لتتأهل للمباريات التي تقرر لها أن تقام في العام المقبل بمونديال قطر 2022، حيث تلتقي الفرق المتأهلة للتنافس على كأس العالم، وقد قامت العديد من الدول بالانتهاء من التصفيات والمباريات المؤجلة لها وتأهلت للبطولة الأوليمبية بينما تستمر دول أخرى، اسيوية وإفريقية، في الانتهاء من التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة العالمية.

التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 (الفريق العُماني)

قام الفريق الوطني في سلطنة عمان بخوض العديد من المباريات في تصفيات الأمم الاسيوية ليتأهل للبطولة العالمية، حيث يأتي الفريق في المجموعة الثانية مع العديد من الفرق الاسيوية، وقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الخاصة به برصيد ثلاثة نقاط فقط بالفوز في مباراة واحدة بينما تمت هزيمته في مباراتين، ويسعى في المباراة اليوم الثلاثاء للفوز ليرتفع في التصنيف والاقتراب من صدارة المجموعة.

المباراة مباراة عُمان وفيتنام البطولة تصفيات الأمم الاسيوية للتأهل لكاس العالم 2022 الموعد والتوقيت تقام المباراة مساء الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 الملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي القنوات الناقلة عُمان الرياضية – SSC6 HD – منصة شاهد

يتصدر المجموعة الفريق الأسترالي برصيد 9 نقاط.

يليه الفريق السعودي برصيد 9 نقاط.

يكون الترتيب الثالث من نصيب الفريق الياباني برصيد 3 نقاط.

يأتي الفريق العماني في الترتيب الرابع برصيد 3 نقاط.

يليه الفريق الصيني برصيد ثلاثة نقاط.

يكون الفريق الفيتنامي في آخر المجموعة برصيد صفر نقطة.

المجموعة الرابعة وترتيب الفرق المنافسة للفريق العمانيماهي القنوات الناقلة لمباراة اليوم

تقوم عدد من القنوات والمنصات بنقل المباراة اليوم، حيث تقوم القناة السعودية السادسة بنقل المباراة على الهواء مباشرة SSC6 HD بتعليق المعلق راشد الدوسري، كما تقوم القناة الرياضية العمانية بنقل المباراة أيضا للشعب العماني على الهواء مباشرة، كما تقوم منصة شاهد في سلطنة عمان بنقل المباراة على الهواء مباشرة أونلاين.

تردد قناة عمان الرياضية : Oman TV Sport القمر الصناعي: النايل سات 201، التردد 12130 عامودي V، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: sd، hd على القمر الصناعي: عرب سات بدر 6، التردد 12456 أفقي H، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: hd ويستقبل الشعب في سلطنة عمان قناة عمان الرياضية بسهولة بينما يمكن للساكنين خارج السلطنة من استقبال القناة عبر الترددات الموجودة، ويجب الحرص على سلامة جهاز الاستقبال والاسلاك لاستقبال القنوات بشكل جيد.

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