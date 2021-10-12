الملك يزور دولة قطر غداً الثلاثاء

دوت الخليج :- يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يوم غد الثلاثاء، بزيارة إلى دولة قطر الشقيقة. ويبحث جلالته مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

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