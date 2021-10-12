رئيس الكنيست السابق ينافس نتنياهو.. ويعلن ترشحه لرئاسة الليكود

جدة - نرمين السيد - أعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود، يولى إدلشتاين، نيته الترشح ضد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، لرئاسة الليكود فى الانتخابات التمهيدية المقبلة، مؤكدًا أن الحزب "لن يفوز مع نتنياهو أبدًا".





وفى مقابلة مع القناة الـ 12 الإسرائيلية، قال إدلشتاين، وهو رئيس الكنيست السابق: "قررت الترشح لقيادة الحزب لأن الحكومة الحالية تشكل خطورة على دولة إسرائيل، وبعد أربع انتخابات، كان الليكود أكبر فصيل فى الكنيست، ولكن الأعضاء الآخرين، لا يريدون نتنياهو رئيسًا للحكومة، ولهذا انضموا لحكومة بينيت".

وأضاف أنه "إذا لم نعد حساباتنا داخل الليكود، فسنبقى فى المعارضة لسنوات عديدة، وحتى فى أكثر استطلاعات الرأى تفاؤلاً، لا نصل إلى 61 مقعدًا".

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، يعد إدلشتاين من أكثر أعضاء الكنيست شعبية داخل الليكود، خصوصًا أنه حصل على المركز الثانى فى قائمة الكنيست فى الانتخابات التمهيدية الماضية، بعد نتنياهو.