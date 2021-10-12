كيم: الولايات المتحدة سبب التوترات فى شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - وقال كيم، خلال افتتاحه معرضًا مكرسًا للدفاع فى بيونج يانج، إنه لا يوجد أى سبب يدفعه للاعتقاد بأن الولايات المتّحدة ليست عدائية تجاه بلاده، رغم دعواتها الأخيرة إلى الحوار، بحسب قناة "العربية".

وكانت واشنطن قد وجهت إلى بيونج يانج دعوات متكرّرة للحوار، ونفت مرارًا وجود أى نوايا عدائية لديها تجاه نظام كيم.