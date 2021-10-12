جدة - نرمين السيد - وقال كيم، خلال افتتاحه معرضًا مكرسًا للدفاع فى بيونج يانج، إنه لا يوجد أى سبب يدفعه للاعتقاد بأن الولايات المتّحدة ليست عدائية تجاه بلاده، رغم دعواتها الأخيرة إلى الحوار، بحسب قناة "العربية".
وكانت واشنطن قد وجهت إلى بيونج يانج دعوات متكرّرة للحوار، ونفت مرارًا وجود أى نوايا عدائية لديها تجاه نظام كيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيم: الولايات المتحدة سبب التوترات فى شبه الجزيرة الكورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.