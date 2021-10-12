عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 238 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونًا و257 ألفًا و894 حالة.

وأوضحت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و857 ألفًا و241 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، تليها الهند ثم البرازيل.