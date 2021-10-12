الصين: مصرع 15 شخصا وفقدان آخرين بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال وانغ كى روى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتبار 3 أشخاص آخرين فى عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من المنطقة بسبب الفيضانات.

وأشار المسؤول الصينى إلى أن "الأمطار الغزيرة أضرت بنحو 1757100 شخص فى 11 مدينة و76 قضاء فى المقاطعة، فى منطقة الكارثة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وفقدان 3 آخرين، وإجلاء 18.2 ألف شخص من المنطقة".

وأوضح كى روى، أن "المياه الغزيرة تسببت أيضًا فى تدمير أكثر من 19.5 ألف مبنى، وإلحاق أضرار كبيرة بـ 18.2 ألف مبنى"، لافتًا الى أن "الخسائر الاقتصادية المباشرة تقدر بـ 5.03 مليارات يوان ـ ما يعادل 780 مليون دولار".