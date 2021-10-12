رئيس الوزراء اليمنى يوجه بتشديد الإجراءات لملاحقة الخلايا الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، الأجهزة العسكرية والأمنية، بتشديد الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتعقب وملاحقة الخلايا الإرهابية التى تحاول زعزعة الأمن والاستقرار فى المحافظات المحررة، مؤكدا أهمية الوعى المجتمعى لمساعدة أجهزة الدولة فى كشف هذه الخلايا التى تعمل مع عناصر الحوثى.





وأشار معين عبدالملك - فى تصريحات أوردتها قناة "اليمن" الإخبارية - إلى أهمية الحزم وعدم التهاون فى ردع الخلايا الإرهابية وملاحقتها، ووضع آليات فاعلة، لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنيةـ كما حدث فى العملية الإرهابية بسيئون، وقبلها باستهداف وزير الزراعة والرى ومحافظ عدن فى العاصمة المؤقتة، لافتا إلى أن تحركات الخلايا الإرهابية والتخريبية فى المحافظات المحررة جاءت بالتزامن مع التصعيد الحوثي. وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لاستئصال جذور الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها، والتنسيق مع شركاء اليمن، للقضاء على آفة الإرهاب.

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