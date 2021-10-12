لافروف: الناتو يتهرب من مسؤولية وجوده لمدة 20 عاما فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف فى اجتماع لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى الدول الأعضاء فى آسيا "سيكا"، إنه "على نفس المنوال، يمكن للمرء أن يلاحظ رغبة الناتو فى إعادة نشر قواته فى مواقع أخرى من المنطقة مثل وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا، فضلا عن إرسال اللاجئين الأفغان إلى هناك.
وأضاف، "يتجنب الحلف المسؤولية عن العواقب الناجمة عن التجارب التى استمرت عشرين عاما"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى لا سيما جيران أفغانستان، مدعو لمعالجة تلك المشاكل.
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