وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، قال البرهان فى خطاب لعسكريين فى الخرطوم، أمس الإثنين، إن أى حلول للوضع السياسى الراهن فى السودان، لن تمر إلا بعد "حل الحكومة"، مشددًا على أنه "ليست هناك حلول للوضع الراهن إلا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية فى الحكومة الانتقالية".
ووفقًا لنشرة إعلام مجلس السيادة الانتقالى، أوضح البرهان أن المدنيين يتواصلون مع المكون العسكرى فى مجلس السيادة منذ اندلاع الأزمة لاستمرار الشراكة بينهما، مجددًا تأكيده الحرص على التوافق الوطنى وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك القوى الثورية والوطنية كافة، مستثنيًا من ذلك حزب المؤتمر الوطنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان يطالب بحل الحكومة للخروج من أزمة السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.