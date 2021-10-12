البرهان يطالب بحل الحكومة للخروج من أزمة السودان

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، عبد الفتاح البرهان، بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التى تشهدها السودان.





وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، قال البرهان فى خطاب لعسكريين فى الخرطوم، أمس الإثنين، إن أى حلول للوضع السياسى الراهن فى السودان، لن تمر إلا بعد "حل الحكومة"، مشددًا على أنه "ليست هناك حلول للوضع الراهن إلا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية فى الحكومة الانتقالية".

ووفقًا لنشرة إعلام مجلس السيادة الانتقالى، أوضح البرهان أن المدنيين يتواصلون مع المكون العسكرى فى مجلس السيادة منذ اندلاع الأزمة لاستمرار الشراكة بينهما، مجددًا تأكيده الحرص على التوافق الوطنى وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك القوى الثورية والوطنية كافة، مستثنيًا من ذلك حزب المؤتمر الوطنى.