طالبان تدعو إلى إقامة علاقات جيدة مع أفغانستان: نعد بتعليم الفتيات

جدة - نرمين السيد - دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانى، أمير خان متقى، دول العالم إلى إقامة علاقات جيدة مع بلاده، مغازلاً تلك الدول بوعد حاسم حول مسائل تعليم الفتيات رغم مطالبات دولية بالسماح لكل الأطفال الأفغان بالعودة للمدارس.





وفى فعالية نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنسانى فى معهد الدوحة للدراسات العليا، قال وزير طالبان: "المجتمع الدولى يحتاج ليبدأ التعاون معنا، بذلك سنتمكن من وقف انعدام الأمن، وسنتمكن من التواصل بإيجابية مع العالم فى ذات الوقت".

وأضاف متقى، إن حكومة طالبان التى تحكم أفغانستان، تتحرك بحذر لكن لم يمض على توليها السلطة سوى بضعة أسابيع، ولا يمكن توقع أن تستكمل الإصلاحات فى هذا الوقت الوجيز، بينما لم يتمكن المجتمع الدولى من تطبيقها على مدى 20 عاماً فى بلاده.

وتابع: "كان لديهم الكثير من الموارد المالية وكان لديهم دعم دولى قوى، لكن فى ذات الوقت تطلبون منا أن ننفذ كل الإصلاحات فى شهرين؟"

وكرر متقى الدعوات للولايات المتحدة لرفع حظر عن احتياطات للبنك المركزى الأفغانى تصل إلى 9 مليارات دولار خارج البلاد، قائلاً إن حكومته لديها عائدات من الضرائب والجمارك والزراعة إذا بقيت تلك الأموال مجمدة.

وأشار إلى أن لقوات طالبان السيطرة الكاملة على البلاد والقدرة على احتواء التهديد من مسلحى تنظيم داعش، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات دامية فى الأسابيع الماضية، منها تفجير الأسبوع الماضى لمسجد شيعى فى مدينة قندوز فى شمال البلاد.

وقال: "مسألة داعش تديرها الإمارة الإسلامية بشكل جيد جدًا حتى الآن"، مستخدمًا اسمًا دارجًا للتنظيم، لكنه أضاف أن الضغوط الدولية على حكومته تدعم معنويات التنظيم المتشدد، مختتمًا: "بدل الضغط، على العالم أن يتعاون معنا".

يذكر أنه بعد ما يقرب من شهرين من انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب واجتياح طالبان للعاصمة كابول، تسعى حكومة طالبان لبناء علاقات مع دول أخرى، للمساعدة فى تجنب أزمة اقتصادية كارثية.