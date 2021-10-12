رئيس الحكومة اليمنية يتهم الحوثيين بتفجير موكب مسؤولين فى عدن

جدة - نرمين السيد - وفي تصريحاته غداة التفجير الذى أوقع 6 قتلى فى عدن، قال رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك سعيد، إنه "تصعيد للعنف من قبل المليشيات الحوثية، الحكومة المتشددة فى إيران تدفع الحوثيين نحو مزيد من العنف".
ووصل رئيس الوزراء اليمنى إلى القاهرة، أول أمس الأحد، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد وزراى لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.
وكان التفجير استهدف موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن، أحمد لملس، ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطرى وقيادى آخر، وفق مصدر أمنى يمنى أكد نجاة المسؤولين الثلاثة.
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