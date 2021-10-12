الكاظمى: نتمنى أن يكون مجلس النواب الجديد داعمًا لبناء العراق

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس الحكومة العراقية، بالتهنئة للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية المبكرة، أمس الإثنين، معربًا عن أمله فى أن يكون المجلس الجديد داعمًا للدولة وبنائها.





وقال الكاظمى، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين فى الانتخابات، كما أهنىء القوى السياسية التى ستشكل مجلس النواب المقبل، ونتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة". وكانت النتائج الأولية غير النهائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، أظهرت أمس الإثنين، تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فى المرتبة الأولى بحصولها على 73 مقعدًا، فيما حل فى المرتبة الثانية تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسى، الذى حصل على 43 مقعدًا. كما حصل ائتلاف دولة القانون، بزعامة نورى المالكى، على 37 مقعدًا، وحصد تحالف الفتح، بزعامة هادى العامرى، 14 مقعدًا، والحزب الديمقراطى الكردستانى 32 مقعدًا، وحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى 15 مقعدًا، وكتلة الجيل الجديد 9 مقاعد.

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