برنامج ساعد وخطوات التسجيل والشروط في وزارة الخدمة المدنية بالمملكة

برنامج ساعد وخطوات التسجيل والشروط في وزارة الخدمة المدنية تعمل المملكة لتوفير الكثير من فرص العمل، للخريجين في جميع الوظائف المتاحة، ثم تزويد العاطلين بالفرص المناسبة، وتوفير خدمات العمل والتوظيف، من خلال بوابة ساعد، التابع لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة، من اجل مساعدة الخريجين والعاملين بالبحث عن عمل مناسب، عن طريق إدخال البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، ويتم تعينهم داخل القطاعات الحكومية أو الخاصة، في مختلف الوظائف بداخل المؤسسات بالمملكة، مما يعمل علي تقليل البطالة، و تعيين أكبر قدر من القوي العاملة، و في المقال التالي سنتناول شروط التسجيل في نظام ساعد للتوظيف، و كذلك كيفية التسجيل. التقديم في بوابة جدارة للتوظيف الحكومي الإلكتروني والشروط والمستندات بالمملكة

برنامج ساعد وخطوات التسجيل والشروط في وزارة الخدمة المدنية

هناك شروطا من أجل التسجيل في نظام ساعد للتوظيف بالمملكة:

يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية. ثم الحصول علي شهادة الثانوية العامة. عدم الالتحاق بأي وظيفة وقت التقديم. لا يزيد العمر عن 45 عاما. ثم لم يتعرض لفصل من خدمات الدولة، أو تعرضه لأي أحكام قضائية أو جنائية. حسن السيرة، والسلوك الحسن، والقدرة علي ممارسة الوظيفة بجدارة و إتقان.

الدخول إلي موقع مسار المهني بخدمة ساعد. ثم الضغط علي تسجيل جديد. تعبئة كافة البيانات الشخصية: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، رمز التحقق. الضغط علي استمرار. ثم اختيار الحالة الصحية، سليم، كفيف، أصم، ابكم، في حالة وجود أعاقة. إدخال معلومات الاتصال: المدينة، اقرب مكتب بريد، مقر الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني. الدرجات العلمية وتاريخها. أرفاق صو للشهادات والدرجات العلمية الحاصل عليها. إدخال كلمة المرور وتأكيدها، برقم السجل، وكلمة المرور المنشأة. الضغط علي حفظ، ستظهر لك رسالة تأكيدية، اكتمال التسجيل بنجاح.

استهداف المتقدم في الوظائف المساندة. ثم تمكينهم من تسجيل بيناتهم الشخصية، لبناء قاعدة بيانات خاصة بالوظائف المساندة. توفير فرص العمل لخريجي الثانوية وما دونها. يرشح نظام ساعد الكفاءات لشغل الوظائف. ثم يحدد طريقة التوظيف، تحت بند الأجور، أو التسجيل كمستخدم جديد. يوفر للجهات الحكومية، قوائم من المتقدمين، وفق نوع الوظيفة ومتطلباتها.

يتوجب التسجيل في الفترة المعلنة، من وزارة الخدمة المدنية. ثم متابعة موقع الوزارة لمعرفة مواعيد التسجيل. متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، للاستجابة لطلب الترشيح. ثم تجهيز أصول الشهادات العلمية، لتسليمها للوزارة بمجرد قبول الترشيح.

خدمة ساعد للحاصلين علي شهادة الثانوية وما دونها. أما جدارة مخصصة لحملة الشهادات العليا الجامعية، والدبلوم ما بعد الجامعة، وظائف أدارية وتعليمية. ثم تستخدم وزارة الخدمة المدنية، جدارة ثلاثة أساليب للتوظيف هما : التوظيف المباشر، المسابقات الوظيفية، ونظام المفاضلة لاختيار من هم اكثر كفاءة.

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