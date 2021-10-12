إسرائيل: على القوى العالمية أن تحاسب إيران على انتهاك التزاماتها النووية

جدة - نرمين السيد - وقال بينيت، إن إيران تنتهك بشكل صارخ التزاماتها تجاه الوكالة الذرية، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وكان نفتالى بينيت، قد أكد فى وقت سابق، أن امتلاك إيران لأسلحة نووية بإمكانه تغيير وجه المنطقة ووجه العالم، موضحا أن هذا الأمر ليس مشكلة استراتيجية بل قضية وجودية لإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى، إن الإيرانيين حققوا طفرة كبيرة فى قدرتهم على تخصيب اليورانيوم، وبلغ البرنامج النووى الإيرانى تطورا ملحوظا، مدعيا أن إيران مشغولة ومهتمة ببلاده، بشكل مهووس، والنظام الإيرانى مستعد لدفع أثمان باهظة لتعريض الإسرائيليين لمعاناة حقيقية، وإيران تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.