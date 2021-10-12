مايكروسوفت: قراصنة لهم صلة بإيران وراء استهداف شركات أمريكية وإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة - فى بيان صدر عن مركز معلوماتها الأمنية - أن هناك مجموعة من القراصنة وجهوا تهديداتهم نحو مئات من حسابات عملائها من مستخدمى برامج " أوفيس 365 " بدءا من شهر يوليو الماضى فى الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ على الخليج العربى وشركات نقل بحرية عالمية.
وأضافت "مايكروسوفت" أنها لاحظت أن من الشركات المستهدفة من تربطهم شراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى وإسرائيل فى المجال العسكرى ولاسيما فى إنتاج تقنيات مثل الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وأنظمة اتصالات الطوارئ.
وأشارت إلى أن معظم محاولات القرصنة باءت بالفشل لكنها وجدت أن أقل من 20 مؤسسة تعرضت لاختراق من جانب القراصنة وتم إبلاغ تلك المؤسسات.
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