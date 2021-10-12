الجامعة العربية تدين زيارة رئيس فيفا لمتحف إسرائيلى مقام على مقبرة فلسطينية

جدة - نرمين السيد - استنكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قيام "جيانى إنفاتينو"، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بالمشاركة فى افتتاح ما يُدعى بـ "متحف التسامح"، وذلك لدى زيارته لإسرائيل أمس، لافتاً إلى أن هذا المتحف مقامٌ قسراً على مقبرة مأمن الله الإسلامية الأثرية فى القدس، والتى يعود تاريخها إلى القرن الحادى عشر.





وأكد المصدر أن مشاركة رئيس الفيفا فى هذه الفعالية تخالف مبادئ النظام الأساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم، وتُعد تسييساً غير مقبول له، كما أنها تُعبر عن انحياز صارخ لدول الاحتلال على حساب الفلسطينيين. وأوضح المصدر أن قرار السلطة الفلسطينية عدم استقبال "إنفاتينو" يعكس غضباً مشروعاً حيال تصرف رئيس الفيفا وما يُمثله من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين.

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