زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كريت باليونان

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.
وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.
ويعود الزلزال الأخير الذي حصد أرواحا إلى الـ27 من سبتمبر الماضي، في نفس الجزيرة، ما أسفر عن سقوط قتيل و9 جرحى وقد خلف أضرارا جسيمة.
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