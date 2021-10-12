خطوات التسجيل في منصة أنعام لدعم مربي صغار المواشي وشروط التقديم

خطوات التسجيل في منصة أنعام لدعم المواشي، تصل الخدمات المقدمة على منصة أنعام حوالي 35 خدمة جميعها خاصة بالثروة الحيوانية، وتأتي المنصة مع خدماتها ضمن مشاريع وزارة البيئة والمياه السعودية، والتي أطلقتها الوزارة حيث تمنح لأصحاب المواشي فرصة كبيرة للاقتراض دعم مادي من المنصة ولكن تأخذ بعدة شروط وخطوات حددتها وزارة البيئة السعودية، والتي يمكن هدفها من المنصة هو الانتقال للعالم الرقمي والتي تكون أسهل وأسرع من الطرق الاعتيادية، تابعونا لمعرفة الشروط المطلوبة.

منصة أنعام لدعم المواشي

لتنمية الريف والمناطق الزراعية بشكل مستدام أطلقت المملكة برنامج يدعم مربي الماشية وبالتحديد الصغار منهم، والهدف منه تنمية مشاريع هؤلاء المربيين، ويأتي هذا في النسخة المستحدثة من برنامج الإعانات الزراعية الموضوع من قبل المملكة لتحقيق مزيد من التطور والاتفاق مع النظرة والرؤية الخاصة ب 2030 الخاصة بالمملكة.

متطلبات الاستفادة من برنامج دعم صغار مربي المواشي

هذا البرنامج ليس لجميع مربي الماشية بل فئة منهم والتي تنطبق عليها الشروط والتي تكون كالاتي:

شرط أول هو تصنيفه من صغار مربي الماشية.

ألا يكون منتسب لوظيفة سواء كانت قطاع خاص أو عام.

العمر المطلوب 21 فيما فوق.

أن يمتلك بطاقة صحية.

يمتلك حساب في أحد البنوك باسمه.

أن يطبق التعليمات الفنية والصحية التي تقررها الوزارة والمتعلقة بالماشية.

في حال حصل على الدعم تكون إقامته في المملكة وبشكل دائم.

أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

لا بد أن تتوافر كافة الشروط والبيانات المطلوبة في المتقدم.

الدخول على مصة أنعام الإلكترونية عبر رابط وزارة البيئة والمياه السعودية.

فتح الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة المتعلقة بالثروة الحيوانية.

عليك فتح خانة طلب الخدمة.

تدوين كلمة السر مع رقم الهوية.

سوف تظهر شاشة يوجد بها خانة طلب الدعم قم باختياره.

دون الموقع بالتحديد مع حساب الآيبان.

اختر كلمة إرسال والتي سوف يعقبها شاشة تتطلب موافقتك على الشروط والأحكام قم بالضغط عليها، ولذلك تكون قد تم تقديم طلبك.

خطوات التسجيل في برنامج صغار مربي الماشية

البرنامج سوف يكون سبب في تطور تجارة صغار مربي الماشية، والتي ستعود على زيادة منتجات الغذاء في المملكة والذي يكون الهدف من البرنامج.