أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بإصابة عشرات الأشخاص بالتسمم في جرش الأردنية، فيما قامت السلطات بإغلاق احترازي لمحطة تحلية مياه في المحافظة.
وقال موقع "عمون نيوز" إن عدد حالات الاشتباه بالتسمم بالمياه في جرش ارتفع إلى 30 حالة، وفق مدير مستشفى جرش صادق العتوم.
وذكر العتوم: "ارتفعت حالات الاشتباه بالتسمم في المحافظة إلى 30 حالة. تم إدخال 5 حالات لمستشفى جرش و5 حالات لمستشفى الأميرة هيا العسكري"، مؤكدا أن "جميعهم في صحة جيدة".
وقام مستشفى جرش بـ"تجهيز قسم بسعة 11 سريرا للتعامل مع حالة التسمم.. استعدادا لأي حالات يتطلب إدخالها للمستشفى"، حسب ما ذكر العتوم.
وتابع: "نعمل على التوسع في الاستقصاء والتتبع داخل محافظة جرش وتطبيق البرتوكول الصحي وأخذ العينات العشوائية داخل المحافظة".
والاثنين، وجهت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في محافظة جرش احترازيا. وتم الاشتباه في بداية الأمر بتسمم 17 شخصا من عائلتين في منطقة جبه في جرش.
من جهته، كشف موقع "الرأي" المحلي أنه تم إغلاق المحطة إلى حين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية التي ستعلن مساء اليوم الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رصد حالات تسمم في جرش.. والمحافظة الأردنية بلا مياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.