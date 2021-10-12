رصد حالات تسمم في جرش.. والمحافظة الأردنية بلا مياه

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بإصابة عشرات الأشخاص بالتسمم في جرش الأردنية، فيما قامت السلطات بإغلاق احترازي لمحطة تحلية مياه في المحافظة.

وقال موقع "عمون نيوز" إن عدد حالات الاشتباه بالتسمم بالمياه في جرش ارتفع إلى 30 حالة، وفق مدير مستشفى جرش صادق العتوم.

وذكر العتوم: "ارتفعت حالات الاشتباه بالتسمم في المحافظة إلى 30 حالة. تم إدخال 5 حالات لمستشفى جرش و5 حالات لمستشفى الأميرة هيا العسكري"، مؤكدا أن "جميعهم في صحة جيدة".

وقام مستشفى جرش بـ"تجهيز قسم بسعة 11 سريرا للتعامل مع حالة التسمم.. استعدادا لأي حالات يتطلب إدخالها للمستشفى"، حسب ما ذكر العتوم.

وتابع: "نعمل على التوسع في الاستقصاء والتتبع داخل محافظة جرش وتطبيق البرتوكول الصحي وأخذ العينات العشوائية داخل المحافظة".

والاثنين، وجهت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في محافظة جرش احترازيا. وتم الاشتباه في بداية الأمر بتسمم 17 شخصا من عائلتين في منطقة جبه في جرش.

من جهته، كشف موقع "الرأي" المحلي أنه تم إغلاق المحطة إلى حين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية التي ستعلن مساء اليوم الثلاثاء.