البعثة الأوروبية: سنرفع تقريرا بتقييم الانتخابات العراقية للمجلس الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأت بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، العراق بإنجاز الانتخابات التشريعية، لافتة إلى أنها ستقوم بتقديم تقرير تقييم العملية الانتخابية إلى مجلس النواب الجديد.





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