الكويت تسمح للنساء بالخدمة العسكرية والالتحاق بالجيش

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر موقع التواصل "تويتر"، قال الجيش إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى الصباح، "أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية ضابطات اختصاص وصف، وأفراد فى مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة".
وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال وزير الدفاع الكويتى: "آن الأوان لنعطى المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكرى فى الجيش الكويتى جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل".
كما أعرب الشيخ حمد جابر العلي، عن ثقته "فى قدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل فى الجيش".
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