الاتحاد الأوروبى: الانتخابات العراقية خطوة مهمة على طريق الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت أمس الإثنين، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الأحد، قائلة إن نسبة المشاركة وصلت إلى 41%.

وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صفحى بالعاصمة بغداد، أن الكتلة الصدرية حصدت المرتبة الأولى ضمن القوى الشيعية، فيما استطاع تحالف "تقدم"، بزعامة محمد الحلبوسى، أن ينال صدارة القوى السنية فى الانتخابات.

فى غضون ذلك، حصل الحزب الديمقراطى الكردستانى على المرتبة الأولى ضمن الأحزاب الكردية فى انتخابات العراق التشريعية.