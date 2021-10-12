ووفقًا لـ"فرانس برس"، تقدمت المنظمة النمساوية المدافعة عن البيئة "أولرايز" بالشكوى، تطالب بإطلاق إجراءات قانونية ضد بولسونارو وإدارته فى البرازيل، بسبب أنشطة تتعلق مباشرة بالتداعيات السلبية للتغير المناخى.
كما تتهم الشكوى الرئيس البرازيلى بشن حملة واسعة تسببت فى قتل مدافعين عن البيئة، وتعريض سكان العالم للخطر بسبب الانبعاثات الناجمة عن قطع أشجار الغابات.
وبحسب الوكالة، قال الفريق الذى أعد الشكوى، إن إدارة بولسونارو سعت "بشكل ممنهج للتخلص من القوانين والوكالات، ومن الذين يسهمون فى حماية الأمازون وتحييدهم، والنيل من مصداقيتهم".
وحملت الشكوى الرئيس البرازيلى بولسونارو، مسؤولية خسارة قرابة 4 آلاف كيلومترًا مربعًا من الغابات المطرية كل عام، قائلة إنه أشرف على إزالة غابات بمعدلات شهرية تسارعت 88% منذ توليه الرئاسة فى مطلع ينايرعام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقاضاة الرئيس البرازيلى أمام الجنائية الدولية بسبب الأمازون وتغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.