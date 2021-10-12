مقاضاة الرئيس البرازيلى أمام الجنائية الدولية بسبب الأمازون وتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - تقدمت منظمة نمساوية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لا هاى، اليوم الثلاثاء، تتهم الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، بالضلوع فى "جرائم ضد الإنسانية"، وذلك على خلفية دوره فى تدمير الأمازون، فى أول قضية تسعى لإقامة صلة واضحة بين إزالة الغابات وخسائر بشرية.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، تقدمت المنظمة النمساوية المدافعة عن البيئة "أولرايز" بالشكوى، تطالب بإطلاق إجراءات قانونية ضد بولسونارو وإدارته فى البرازيل، بسبب أنشطة تتعلق مباشرة بالتداعيات السلبية للتغير المناخى.

كما تتهم الشكوى الرئيس البرازيلى بشن حملة واسعة تسببت فى قتل مدافعين عن البيئة، وتعريض سكان العالم للخطر بسبب الانبعاثات الناجمة عن قطع أشجار الغابات.

وبحسب الوكالة، قال الفريق الذى أعد الشكوى، إن إدارة بولسونارو سعت "بشكل ممنهج للتخلص من القوانين والوكالات، ومن الذين يسهمون فى حماية الأمازون وتحييدهم، والنيل من مصداقيتهم".

وحملت الشكوى الرئيس البرازيلى بولسونارو، مسؤولية خسارة قرابة 4 آلاف كيلومترًا مربعًا من الغابات المطرية كل عام، قائلة إنه أشرف على إزالة غابات بمعدلات شهرية تسارعت 88% منذ توليه الرئاسة فى مطلع ينايرعام 2019.