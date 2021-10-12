عاجل.. الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية، دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه خميس مشيط.



جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية، دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه خميس مشيط. قالت قوات التحالف العربى: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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