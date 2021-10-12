بسبب شحنة هيروين.. موانئ الهند توقف التعامل مع أفغانستان وباكستان وإيران

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكبر شركة موانئ هندية "أدانى" قرارًا بوقف التعامل مع الشحنات القادمة من أفغانستان وإيران وباكستان، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد مصادرة حوالى 3 أطنان من الهيروين.





وفى بيان لها مساء أمس الإثنين، أوضحت شركة موانئ أدانى أن "التعميم التجارى" سيطبق على كل المرافئ التى تشغلها، بما فى ذلك مرافئ طرف ثالث، اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.

وبحسب "فرانس برس"، لم تفصح الشركة عن السبب وراء قرارها، إلا أن القرار جاء بعد مصادرة حوالى 3 أطنان من الهيرويين فى حاويتين بميناء موندرا على الساحل الغربى للبلاد، فى ولاية غوجارات فى شهر سبتمبر الماضى.

وأشارت الوكالة إلى أن مصدر الشحنة كان أفغانستان حسبما أعلنت السلطات، وتقدر قيمتها بحوالى 2.65 مليار دولار، ما يعنى أنها إحدى أكبر شحنات المخدرات التى صادرتها الهند.

كما صادرت الهند فى الشهر الماضى شحنة هيرويين تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون دولار، وأوقفت 6 إيرانيين فى عملية مكافحة مخدرات فى البحر قبالة سواحل غوجارات.