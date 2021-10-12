البنك الدولى: قدمنا 157 مليار دولار لمساندة البلدان فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقرير، تسبب إغلاق المدارس فى خسائر كبيرة فى التعلّم، لما يصل إلى 1.6 مليار طالب توقفوا عن الذهاب إلى المدارس، علاوة على تعطل الخدمات الصحية التى تسببت فى أن العديد من الأمراض غير السارية، والتى يمكن الوقاية منها، تبقى بغير علاج.

وأشار البنك الدولى إلى أن النساء والفتيات كانوا الأكثر تضررًا من هذه التداعيات واسعة النطاق بشكل خاص، خصوصًا مع احتمالات فقدانهن وظائفهن أو عدم ذهابهن إلى المدارس أكثر من غيرهن؛ كما أنهن تعرضن بصورة متزايدة للعنف القائم على نوع الجنس.

كما أطلقت مجموعة البنك الدولى استجابة واسعة وحاسمة لمواجهة الجائحة - وهى الأكبر فى التاريخ، ففى الفترة من أبريل 2020 وحتى نهاية السنة المالية 2021، بلغ إجمالى التمويل الذى أتاحته مجموعة البنك أكثر من 157 مليار دولار.

وبحسب التقرير، يعكس حجم هذه الاستجابة المركز المالى القوى لمجموعة البنك، بفضل الزيادات العامة فى رأس المال للبنك الدولى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية فى عام 2018، والعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وشمل ذلك 45.6 مليار دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل، و53.3 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية فى شكل منح بشروط ميسرة للغاية لأشد البلدان فقرًا، مع مساعدات التخفيف التلقائى من أعباء الديون للبلدان التى بلغت مرحلة المديونية الحرجة.

كما أشار التقرير إلى 42.7 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية إلى الشركات والمؤسسات المالية الخاصة؛ وضمانات بقيمة 7.6 مليارات دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمساندة مستثمرى القطاع الخاص والمقرضين؛ و 7.9 مليارات دولار من الصناديق الاستئمانية التى ينفذها المستفيدون.

وقال البنك الدولى فى تقريره: "بدأت استجابتنا فى أبريل2020 ببرنامجنا الصحى الإستراتيجى للتأهب والاستجابة. ونستخدم فى ذلك نهجًا برامجيًا عالميًا متعدد المراحل لمساعدة البلدان على الحصول على التمويل لتلبية الاحتياجات الصحية، وفى الفترة من أبريل2020 إلى يونيو 2021، ارتبطنا بتقديم 8.4 مليارات دولار لتمويل 153 عملية فى إطار النهج البرامجى متعدد المراحل، وأعدنا ترتيب أولويات ما قيمته 3.1 مليارات دولار من المحفظة لمساندة استجابات أكثر من 100 بلدٍ للتصدى للجائحة".

وأضاف: "لعبنا دورًا رئيسيًا فى مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التى تأسست فى مايو 2020 بناء على طلب من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى"

وقدمت المبادرة أكثر من 5 مليارات دولار من مساعدات تخفيف أعباء الديون إلى أكثر من 40 بلدًا من البلدان المشاركة، وكان من المُقرر أن ينتهى أجلها فى ديسمبر الأول 2020، ولكن تم تمديد العمل بها مرتين بسبب أزمة كورونا، ومن المُتوقع أن تنتهى فى ديسمبر2021.

كما أشار التقرير إلى أنه فى أكتوبر 2020، وفى ظل تسارع وتيرة تطوير لقاحات كورونا على مستوى العالم، أتاح 12 مليار دولار على مدى 24 شهراً لمساعدة البلدان على شراء اللقاحات المأمونة والفاعلة ونشرها، وذلك من خلال تقديم تمويل إضافى لمشروعات النهج البرامجى العالمى متعدد المراحل لأنشطة الرعاية الصحية؛ وزيادة حجم هذه الاعتمادات إلى 20 مليار دولار فى يونيو2021.

وتتيح هذه الحزمة المرنة للبلدان شراء اللقاحات من خلال مرفق كوفاكس أو غيره من المصادر المعتمدة وتمويل الأنشطة ذات الصلة التي تدعم تفعيل الأنظمة الصحية وتدعيمها، مثل الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وسلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين، وأنظمة البيانات والمعلومات، وأنشطة التواصل التي تشجع على تقبل اللقاحات.

وأوضح البنك الدولى فى التقرير السنوى أنه فى السنة المالية 2021، ارتبطنا بتقديم ما قيمته 4.4 مليارات دولار لمشروعات النهج البرامجى العالمى متعدد المراحل لأنشطة الرعاية الصحية بغرض تمويل توفير اللقاحات لما يبلغ 53 بلدًا، بما فى ذلك إعادة توجيه التمويل من المشروعات القائمة. ويشمل ذلك مساندتنا للصندوق الاستئمانى لإفريقيا لشراء اللقاحات، فى إطار الشراكة مع الاتحاد الإفريقى، التى أُعلن عنها فى يونيو 2021. ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان على شراء لقاحات كورونا وتوزيعها على ما يصل إلى 400 مليون شخص، مما يدعم هدف الاتحاد الإفريقى بتطعيم 60% من سكان القارة بحلول عام 2022.

وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات دولار بهدف التوسع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية وزيادة الإمدادات والإنتاج المحلى للقاحات ومعدات الحماية الشخصية فى البلدان النامية، فضلاً عن معالجة أوجه الاختناق فى الإمدادات الطبية.

وقال البنك: "من خلال مزيجنا الفريد من التمويل والدراسات التحليلية واستخلاص الدروس من الأزمات السابقة - وبالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى - فإننا ما زلنا على التزامنا الراسخ بمساعدة البلدان على الخروج من هذه الأزمة والمضى قدمًا نحو تحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع".