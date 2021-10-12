الاتحاد الأوروبى يعلن تخصيص مليار يورو لبرنامج مساعدات لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "إننا سنعلن فى اجتماع الدول الـ20 فى روما، عن تخصيص مليار يورو، للشعب الأفغانى والدول المجاورة".

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