إسرائيل: إيران أكثر عزلة مما كانت عليه خلال تطبيق الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج، قد اتهم طهران باستغلال "تقاعس العالم وقلة التنسيق بين دوله"، قائلا"نلاحظ فشل العالم فى العمل بانسجام لتطبيق استراتيجية من شأنها كسر مخالب إيران فى الشرق الأوسط، والتخلص من الطاقة النووية".

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