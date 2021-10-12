المولد النبوي الشريف 2021 الجزائر تاريخه وحكم الاحتفال به

المولد النبوي الشريف 2021 الجزائر ، في بيان رسمي لها أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أن يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشرة من شهر أكتوبر الجاري هو يوم المولد النبوي الشريف، حيث يبحث الجزائريين عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد المولد النبوي 2021 والذي سيصادف يوم 12 ربيع الأول 1443 حسب الرزنامة التي أعلنت عنها الشؤون الدينية والأوقاف التي اكدت بأن غُرة شهر ربيع الأول 1443هـ صادف يوم الجمعة الثامن من شهر أكتوبر 2021، نفس الشيء بالنسبة للجمهورية المصرية والمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت دار الإفتاء في مصر ودائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، ان اول يوم في شهر ربيع الأول صادف الجعة 8 أكتوبر، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2021.

المولد النبوي الشريف 2021 الجزائر

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف في الجزائر بيان على الصفحة الرسمية للوزارة وجاء في مضمونه: انه بمناسبة دخول اول أيام شهر ربيع الأول هذا الشهر الذي ولد فيه افضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعاملين ومعلما لكل المسلمين فإن الشعب الجزائري والأمة الإسلامية تستعد لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف 2021 في الجزائر يوم 12 ربيع الأول 1443 الموافق لـ التاسع عشرة من شهر أكتوبر الجاري.

المولد النبوي الشريف 2021

مع قدوم المولد النبوي الشريف 2021 الجزائر. دعت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف في الجزائر جميع المواطنين والمواطنات في كافة القطر الجزائري. إلى توخي الحذر وعدم التجمع نظرا لما تشهده الجزائر من انتشار فيروس كورونا. واحترام كافة التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على كافة المواطنين. والدعاء للبلاد والعباد من اجل ان يرفع عنا الله عز وجل هذا الوباء الخطير.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

علاوة على ذلك، أكد اهل السنة والجماعة واجمعوا على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة. ومن بين هؤلاء العلماء الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله. وفي احدى الأسئلة المتعلقة بحكم من يصنع ويحضر الاحتفال بالمولد النبوي والتي عرضت على المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا الشيخ ابن باز رحمه الله. حيث أجاب واكد أن المولد النبوي بدعة. لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعلم منا بشرع الله. ولم يحتفل بالمولد لا الرسول ولا أصحابه. ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”.