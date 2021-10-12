تمويل مقدم من البنك العربي الوطني

يقدم التمويل من بنك العربي الوطني بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين بقيمة تصل إلي 500.000 ريال سعودي وبأطول فترة سداد، حيث يقدم التمويل من بنك العربي الوطني بتوافقة مع مخاضع الشريعة الاسلامية، والتي يقدم لامتلاكه الكثير من المزايا الهامه والتي يقدم بأنه بدون كلفة اجل والتي تعد هذه من افضل المميزات التي تقدم بالتمويلات المقدمه من البنوك والشركات، وسوف نوضح اهم المستندات المطلوبة التي حددها البنك والتي لا بد من توافرها لكي يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي.

تعرف علي كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

يمكن للمواطن الراغب في الحصول علي التمويل الشخصي التقديم من خلال الإنترنت بكل سهولة، ولاكن يتوجب اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكي يتم التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد بطريقة صحيحة.

علي العميل الدخول علي الموقع الرسمي للبنك العربي الإفريقي. يتوجب الدخول علي اختيار نوع التمويل التي يحتاج العميل في الحصول عليه. يتوجب القيام بتسجيل جميع البيانات اللازمة وتسجيل البيانات الشخصية ورقم الهاتف الجوال. قم بالنقر علي ارسال طلبك.

مزايا الحصول علي التمويل المقدم من البنك العربي

يقدم التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين ويمتلك العديد من المزايا الهامة التي يبحث عنها المواطنين عند حصولهم علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح اهم المزايا التي تقدم بالتمويل الشخصي.

يقدم التمويل من البنك العربي الوطني بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية.

يصل التمويل بأفضل قيمة مالية تصل إلى 500.000 ريال سعودي كجد اقصي من التمويل.

يقدم التمويل بأفضل فترة سداد تصل إلي 5 سنوات من بعد الحصول علي التمويل.

يقدم التمويل برسوم إداريه 1%.

يحصل علي العميل علي تأمين تكافلي من إسقاط باقي الإقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز لا قدر الله.

لا بد من تقديم صورة من الهوية الوطنية ويلزم أن تكون سارية. كشف حساب بنكي لآخر 3 اشهر. لا بد من تقديم خطاب من البنك السابق. اذا كان العميل موظف حكومي متقاعد، فيجب تقديم تعريف خطاب من مؤسسة العامة للتقاعد. اذا كان العميل موظف بالقطاع الخاص، فيجب تقديم خطاب من مؤسسة التأمينات.

المستندات المطلوبه للحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك العربي الوطني