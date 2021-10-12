كيف فعلوها؟.. فيديو لإنهاء عذاب "أشهر أيل في العالم"

بعد أكثر من عامين تحت رحمة إطار سيارة عالق حول رقبتها، تحررت أنثى أيل أخيرا من العذاب وفتحت صفحة جديدة من حياتها من دون "القيد المطاطي".

وقال مسؤولون في مجال الحياة البرية إن "أشهر أيل في العالم" التي كانت تجوب تلال ولاية كولورادو الأميركية بإطار حول رقبتها، أنقذت أخيرا.

واكتشفت معاناة أنثى الأيل في يوليو 2019، أثناء إجراء مسح لمعرفة عدد الحيوانات في المنطقة.

وأوضح موظفو "كولورادو باركس أند وايلد لايف"، أن أنثى الحيوان البالغة من العمر 4 سنوات ونصف "كان يجب تهدئتها وإزالة قرونها"، قبل تحريرها.

وهذه رابع محاولة يقوم بها موظفو الحديقة خلال أسبوع لتخليص أنثى الأيل من معاناتها.

ونشرت الحديقة عدة صور مركبة على هيئة فيديو، لشرح خطوات تحرير أنثى الأيل عديمة الحيلة.

وقال المسؤول في الحديقة سكوت ميردوخ: "كان الإطار محكما لدرجة تصعب معها إزالته"، مضيفا أن عنق أنثى الأيل أصيب بجرح بسيط وفقد بعض الشعر.

وتابع ميردوخ في بيان، الاثنين: "كنا نفضل أن نقطع الإطار ونترك القرون"، لكنه أوضح أن "الموظفون لم يتمكنوا من قطع الفولاذ في حافة الإطار".

وقال إن الإطار "امتلأ بإبر الصنوبر والأوساخ، وكان من الممكن أن تزيد حمولته أكثر"، مما كان سيضاعف صعوبات أنثى الأيل.

وأكد ميردوخ أن أنثى الأيل "كانت في حالة جيدة بشكل مدهش. لقد صُدمت حقا لرؤية كيف كانت تبدو جيدة".