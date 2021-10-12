كورونا يصيب 11 نائبا بمجلس الدوما الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال فولودين قبل التصويت على ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الدوما الجديد "من الواضح أنه بسبب الوضع المرتبط بالوباء، نضطر لفرض قيود معينة، اليوم يتغيب عدد من النواب فى القاعة بسبب المرض، وعلينا أن نفعل كل شيء من جانبنا حتى يستمر العمل، ولكن خلال ذلك، يجب أن لا يتعرض زملاؤنا للخطر قدر الإمكان الأمر يتعلق بنا، وبكيفية تنفيذنا لعملية التطعيم ضد الفيروس، ومدة الالتزام والوقاية".

ولفت فولودين الانتباه إلى أن العديد من برلمانات الدول الأخرى قد توقفت بالفعل عن العمل أثناء الوباء، الأمر الذى حسب قوله، "يؤثر سلبا فى المقام الأول على مواطنى هذه الدول".