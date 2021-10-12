روسيا: لا تقدم فى المحادثات مع أمريكا حول عمل السفارات

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الخارجية الروسية سيرجى ريابكوف، أنه لا يوجد أى تقدم كبير فى المحادثات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة فى موسكو، اليوم الثلاثاء، بشأن الخلاف على عمل سفارة كل منهما لدى الأخرى، متوقعًا أنه هناك احتمال أن تتدهور العلاقات بين البلدين بدرجة أكبر.





ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قال ريابكوف بعد محادثاته مع فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكى: "لا يمكننى القول إننا حققنا تقدمًا كبيرًا. وهناك خطر أن تتصاعد التوترات بدرجة أكبر".

فيما لم يصدر تعليق فورى من الجانب الأمريكى.

وفى الأسبوع الماضى، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن اقتراح الكونجرس الأمريكى بطرد 300 دبلوماسى روسى من الولايات المتحدة قد يؤدى عند تنفيذه إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية فى روسيا.

وقال ريابكوف، إن الحوار مع نولاند كان صريحًا ومفيدًا، لكن موقف كل طرف ظل مختلفًا عن موقف الآخر.

وأكد ريابكوف على أن موسكو لا تستبعد تجميد عمل البعثتين الدبلوماسيتين الروسية والأمريكية، رغم أنها ترغب فى تجنب ذلك، لافتًا إلى أن الطرفين سيجريان مشاورات جديدة لحل مسائل تتعلق بتأشيرات الدخول والدبلوماسيين، لكنه لم يحدد موعدًا.