موديرنا تطلب تصريحا لإعطاء جرعة معززة من لقاحها ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت "موديرنا" إن مستويات الأجسام المضادة التى تكافح الفيروس "ضعفت بشكل ملحوظ" بعد "قرابة 6 أشهر" من الجرعة الثانية. وكان تحالف "فايزر/بيونتيك" قدم إلى وكالة الأدوية الأمريكية فى منتصف أغسطس الماضى، بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحهما المضاد لكورونا.

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