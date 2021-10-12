ميقاتى: نعمل على وضع خطة موحدة للتعافى الاقتصادى والمالى

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى، إن خطة الحكومة تأتى بالتوازى مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد"، مشددا على أن الاتصالات فى هذا السياق تشمل أيضا المصارف التى من واجبها المشاركة فى الإنقاذ، لأن التعافى الاقتصادى يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التى تشكل المصارف جزءا أساسيا منها .
كما شدد على "وجوب التعاون الإيجابى من كل الأطراف لإعادة حقوق المودعين"، وشدد على أن العمل الحكومى يتركز فى الوقت الراهن على ملف أساسى هو الكهرباء التى تكلّف الخزينة العامة مليارى دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل.
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