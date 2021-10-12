رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوية ابشر للتوظيف.. أسماء المقبولين نهائياً بكالوريوس العلوم الأمنية

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 ثانوي ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ، والتي تم الإعلان عنها وفتح التسجيل بها للالتحاق بدورة الضباط 65 للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للثانوي ، وسوف سنوفر رابط نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 ثانوي.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية ثانوي

نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 ثانوي ، كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية أوضحت شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية للثانوي للالتحاق بدورة 65 ضباط والتي كان على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ونستكمل معكم باقي شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات طبيعي، إنساني ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابق.

أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة.

ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.

يُشترط ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

يُشترط أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

المستندات المطلوبة بالترتيب حسب التسلسل:

نسخة من طلب الالتحاق الأولي (نموذج التسجيل بالإنترنت) يمكن طباعته عند الحضور للكلية.

صورتين من شهادة الثانوية العامة.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب (إن وجد).

صورة من نتيجة القدرات العامة.

صورتين مكبرة من الهوية الوطنية موقعة من الطالب وتُكتب عليها جميع المعلومات واضحة بخط اليد مع الأصل.

عشر صور حديثة و ملونة مقاس (6×4) مكشوف الرأس عليها الاسم من الخلف.

إحضار قلم أزرق خاص بالطالب.

رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوية

الآن يمكنكم الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 ثانوي عبر رابط أبشر للتوظيف – أسماء المقبولين مبدئياً في كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريجي الثانوية للالتحاق بدورة الضباط 65 للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما يُمكنكم الإطلاع على التعليمات الهامة وكافة التفاصيل الخاصة بالحضور من خلال نفس رابط بوابة أبشر توظيف.

وجدير بالذكر، أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، قد أتاحت التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة الضباط 65 للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من يوم 17- 22/ 10/ 1442هـ عبر منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية على الرابط وفقاً للشروط والضوابط المعلنة.

مُحدث: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية منذ قليل نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية النهائية للمرشحين المتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٣، للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضحة، ويمكنكم الآن الإطلاع على نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية 1443 من خلال رابط أبشر المرفق بعاليه.