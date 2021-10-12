تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات الناقلة لمباراة العراق والإمارات اليوم www.alrabiaa.tv

تردد قناة الرابعة العراقية 2021، من أكثر الترددات بحثاً على شبكة التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، تعد قناة AL-Rabiaa العراقية من أهم القنوات العراقية والعربية الرياضية، لما تتمتع به القناة من نسبة مشاهدة عالية بسبب ما تقدمه من محتوى متميز، فقد حصلت القناة على حقوق نقل العديد من المباريات الهامة، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.
وتمتلك القناة حقوق نقل العديد من البطولات التي تهم الشارع الرياضي العراقي والعربي، لذلك فإن تردد قناة الرابعة العراقية نايل سات من أهم الترددات بحثاً على محرك البحث جوجل، وتمتلك القناة مجموعة كبيرة ومتميزة من المراسلين الرياضيين، والإعلاميين والمعلقين وكذلك المحللين الرياضيين، حتى تجذب اهتمام المشاهد وتكسب ثقته وهو ما حدث بالفعل، فبالرغم من حداثة القناة إلا أنها أصبحت من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي.تردد قناة الرابعة العراقية
تعمل القناة على مدار الساعة كي تلبي احتياجات الشارع الرياضي العراقي والعربي، كما أنها تستخدم أحدث الأجهزة على مستوى العالم، كي تنقل جميع المباريات والبرامج بتقنيات عالية وبجودة صورة وصوت ممتازة، وتحرص القناة دائماً على رضاء متابعيها، لذلك تعمل ليل نهار على تطوير القناة وعلى الحصول على حقوق نقل العديد من المباريات الهامة، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة العراقية الرياضية على نايل سات.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11678 – 12604
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
يحتضن ملعب زعبيل بنادي الوصل أحداث اللقاء الهام والمرتقب بين المنتخبين الشقيقين، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12\10\2021، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت العراق والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.طريقة استقبال القناة على جهاز الريسيفر
يتم توجيه طبق الدش ناحية القمر المراد وبعدها يتم الضغط على قائمة MENU من ريموت الريسيفر. وبعد ذلك يتم الضغط على زر “تركيب” وبعدها اختيار زر “إضافة قناة. وبعد ذلك يتم إدخال تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية نايل سات كما هو موجود في المقال. ثم آخر خطوة الضغط على زر “بحث”.
الوسوم
تردد قناة الرابعة العراقية 2021، من أكثر الترددات بحثاً على شبكة التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، تعد قناة AL-Rabiaa العراقية من أهم القنوات العراقية والعربية الرياضية، لما تتمتع به القناة من نسبة مشاهدة عالية بسبب ما تقدمه من محتوى متميز، فقد حصلت القناة على حقوق نقل العديد من المباريات الهامة، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.
وتمتلك القناة حقوق نقل العديد من البطولات التي تهم الشارع الرياضي العراقي والعربي، لذلك فإن تردد قناة الرابعة العراقية نايل سات من أهم الترددات بحثاً على محرك البحث جوجل، وتمتلك القناة مجموعة كبيرة ومتميزة من المراسلين الرياضيين، والإعلاميين والمعلقين وكذلك المحللين الرياضيين، حتى تجذب اهتمام المشاهد وتكسب ثقته وهو ما حدث بالفعل، فبالرغم من حداثة القناة إلا أنها أصبحت من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي.تردد قناة الرابعة العراقية
تعمل القناة على مدار الساعة كي تلبي احتياجات الشارع الرياضي العراقي والعربي، كما أنها تستخدم أحدث الأجهزة على مستوى العالم، كي تنقل جميع المباريات والبرامج بتقنيات عالية وبجودة صورة وصوت ممتازة، وتحرص القناة دائماً على رضاء متابعيها، لذلك تعمل ليل نهار على تطوير القناة وعلى الحصول على حقوق نقل العديد من المباريات الهامة، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة العراقية الرياضية على نايل سات.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11678 – 12604
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
يحتضن ملعب زعبيل بنادي الوصل أحداث اللقاء الهام والمرتقب بين المنتخبين الشقيقين، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12\10\2021، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت العراق والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.طريقة استقبال القناة على جهاز الريسيفر
يتم توجيه طبق الدش ناحية القمر المراد وبعدها يتم الضغط على قائمة MENU من ريموت الريسيفر. وبعد ذلك يتم الضغط على زر “تركيب” وبعدها اختيار زر “إضافة قناة. وبعد ذلك يتم إدخال تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية نايل سات كما هو موجود في المقال. ثم آخر خطوة الضغط على زر “بحث”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات الناقلة لمباراة العراق والإمارات اليوم www.alrabiaa.tv على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.