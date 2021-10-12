فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبينقالت وكالة «أسوشيتدبرس» إن عاصفة قوية ضربت الفلبين وخلفت ما لا يقل عن تسعة قتلى، كما فُقد حوالي 11 شخصا، ونقل تقرير الوكالة عن مسؤولين فلبينيين أن عاصفة استوائية ضربت شمالي البلاد وتسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة، كما قامت السلطات بإجلاء أكثر من 1600 شخص من منازلهم، بعد أن غمرت مياه الفيضانات العديد من البلدات والمدن، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت الأشجار، وتسببت في انقطاع الكهرباء.

الأمواج تجرف حارس أمن

ونقل التقرير عن هيئة الأرصاد في الفلبين أن عاصفة «كومباسو» الاستوائية قد رصدت فوق بحر الصين الجنوبي على بعد حوالي 315 كيلومترا غرب مقاطعة «كاجايان» مع رياح مستدامة بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وكذلك رياح عاصفة بلغت سرعتها 125 كيلومترا في الساعة، بينما ذكر مسؤولو إدارة مواجهة الكوارث أن أربعة أفراد من إحدى القرى قد لقوا حتفهم في انهيارين أرضيين بعد دفن منازلهم في مقاطعة «بينجويت» الجبلية شمال الفلبين، بينما جرفت الأمواج أحد حراس أمن أثناء تفقده ميناء بحريان ولم يستطع الصمود وغرق في بلدة «كلافيريا» في كاجايان.

خفر السواحل ينقذون بعض المسنين والأطفال

وأشار التقرير، إلى أنه في مقاطعة «بالاوان» في غرب الفلبين، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، كما فُقد أربعة آخرين في فيضانات في بلدة نارا، التي غمرتها الأمطار الموسمية التي حدثت بسبب العاصفة، وقال خفر السواحل إنهم نجحوا في إنقاذ بعض السكان المسنين والأطفال المحاصرين في المنازل التي غمرتها المياه يوم الاثنين الماضي، وقاموا بحملهم عبر مياه الفيضانات في قرية ريفية في بلدة «بروك بوينت» في مقاطعة «بالاوان».

ويذكر أن الفلبين تشهد حوالي 20 عاصفة وإعصارا كل عام، لأنها تقع ضمن ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة غالبا ما تتعرض للزلازل والانفجارات بسبب البراكين، ما يجعل أرخبيل جنوب شرق آسيا أحد أكثر الأماكن المعرضة إلى الكوارث العالمية.

