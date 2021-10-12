خلال 24 ساعة.. التحالف العربى ينفذ 43 عملية ضد الحوثيين فى العبدية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، فى بيان صادر عنه، إن خسائر مليشيا الحوثى فى العبدية باليمن تجاوزت 134 عنصرا، مشيرًا إلى أنه تم استهداف 9 آليات عسكرية للمليشيا.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين فى العبدية، بحسب قناة "العربية".