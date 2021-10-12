الهند وأمريكا تناقشان التعاون الأمنى البحرى المشترك

وحسب بيان صادر عن البحرية الهندية، نقلته صحيفة "الهندوستان تايمز"، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك فى المجال البحرى وكذلك مناقشة الأمن الإقليمى والوضع فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.
وأثنى رئيس العمليات البحرية الأمريكية على جهود نيودلهى فى المساهمة فى الأمن العالمى، واصفًا الهند بأنها "واحدة من أقرب الشركاء الاستراتيجيين لبلاده".
كما أشاد جيلداى، بالتعاون البحرى المستمر بين البلدين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ لإنشاء نظام شامل وحر ومفتوح قائم على القواعد، مضيفًا أنه "من خلال الاستمرار فى العمل عن كثب مع البحرية الهندية، ستزيد قابليتنا للتشغيل البينى لعقود قادمة بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار".
وتتزامن زيارة رئيس العمليات البحرية الأمريكية للهند - والتى تستمر حتى 15 أكتوبر الجارى - مع انطلاق المرحلة الثانية من مناورات "مالابار" اليوم فى خليج البنغال بين الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة صنفت الهند فى يونيو 2016 على أنها "شريك دفاعى رئيسى"، حيث وقع البلدان اتفاقيات دفاع وأمن رئيسية على مدار السنوات القليلة الماضية، بما فى ذلك مذكرة اتفاقية التبادل اللوجيستى التى تسمح للجيشين باستخدام قواعد بعضهما البعض للإصلاح والإمدادات بالإضافة إلى دعم التعاون، كما وقع الجانبان اتفاقية "توافق الاتصالات والأمن" فى عام 2018 والتى تنص على إمكانية التشغيل البينى بين الجيشين وبيع التكنولوجيا المتطورة من الولايات المتحدة إلى الهند.
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