تعرف على عروض هيونداي عبداللطيف جميل في السعودية تقسيط أقل من الفين ريال

عروض HYUNDAI في السعودية ينتظرها العديد من الأشخاص السعودين وغيرهم في باقي الدول وذلك نتيجة ما تحتوي على إصدارات جديدة بشكل دائم، والمسؤلة عن هذه العروض هي شركة عبد اللطيف جميل وتعتبرأكبر شركة تمويل في المملكة العربية السعودية وفي الفترة الحالية أتاحت عرض مميزسوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

عروض هيونداي في السعودية

وفي هذ الصدد نتناول مميزات هذا العرض لمن يرغب في شراء سيارة بماركة هونداى وهي :

لم يتم دفع أي رسوم أولية ولكن القسط قابل للتغير وفق تغيير السجل الائتماني للمشتري.

بدون ضمان إذا تطابقت الشروط لدى المشتري.

تحت إشراف اللجنة الشرعية فتقوم بمتابعة هذه العروض المتوفره.

قسط الشهر الأول تتكفل به الشركة.

لم تقبل بدفع أي مصاريف إدارية.

نتعرف على الدفعات الشهرية لموديلات هونداى

أكسنت 4L MPL 2021 الدفع الشهري 1,041.

أكسنت SMART PLUS 2021 القسط الشهري 1,095

إلنترا SMART 1.6 2021 القسط الشهري 1,295 ريال.

إلنترا SMART 2.0 2021 القسط الشهري 1,1353 ريال.

كريتا SMART 1.5L 2021 القسط الشهري 1,288 ريال .

كريتا SMART 1.5 2021 القسط الشهري 1,297 ريال.

سنتافي 4X2 – SMART 2.5 2021 القسط الشهري 2,052 ريال.

سنتافي 6A\ T 4X2 – SMART 2.5 الدفع الشهري 2,140 ريال.

سوناتا GLs 2.0 2021 الدفع الشهري 1,714ريال.

سوناتا smart 2.5 2021 الدفع الشهري 1,810 ريال، ولكن لابد من التوضيح إن هذه الدفعات الشهرية غير شاملة الضريبة المضافة وتحدد من خلال فترة زمنية معينة لتسديد المبلغ الكامل وهذه الفترة تمتد ل 60 شهر.

مميزات هونداي باليسايد 2022 في السعودية

ويذكرأن، قام فريق كوليسا بوضع صورة خيالية لهونداي باليسايد التي سوف تكون عليها خلال الفترة القادمة وفي الغالب سوف يكون سعرها168,000 ريال، فسوف تتميز بمساحة داخلية عالية وشكل خارجي جذاب كما إنها رباعية الدفع وتحتوي على إصدارين se وsel.

ويضاف إلى ذلك، سوف يتوافر بها على مصابيح أمامية وخلفية وصادم أمامي وخلفي وشبكة أمامية متحاوطة بإضاءات في التصميم ومقاس العجلات تصل إلى 20 بوصة، بها مكان لشحن الجوال الخاص بك وأيضا تتيح ميزة الاتصال الاسلكي ولكن تتوفر في أجهزة الأبل والاندرويد.