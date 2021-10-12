تسجيل دخول جديد منصة مدرستي لحل الواجبات، العديد من طلاب المرحلة التعليمية الابتدائية في المملكة العربية السعودية لم يتم السماح لهم بالعودة الحضورية في المدارس، ومن قم نجد إستمرار تلقيهم الدروس وكذلك الحصول علي الحصص اليومية، عبر منصات التعليم الإلكتروني والتي يأتي في طليعتها منصة مدرستي ونظام نور التعليمي وغيرها من منصات التعليم الإلكتروني، وتعتبر وزارة التربية والتعليم السعودية تلك المواقع مصادر رسمية تابعة لها، وتعتمد بذلك عليها كليا وتضع من خلالها مصادر تعلم كافية للطلاب في المرحلة الابتدائية وكذلك كافة مراحل التعليم الاخري، حيث إن طلاب تلك المرحلة تحديدا لم تتاح لهم لقاحات حتي الان ولم يتم اعتماد موقفهم من التطعيم حتي اللحظة.

تسجيل دخول جديد منصة مدرستي لحل الواجبات

نوضح بالشرح عن طريق خطوات بسيطة كيفية تسجيل دخول جديد منصة مدرستي لحل الواجبات والحصول علي الحصص اليومية، وذلك بعد إن اصبح الاقبال علي زيارة تلك المنصات مكثف وبشكل يومي والزامي من قبل العديد من اولياء الامور والتلاميذ في المرحلة الإبتدائية، والمنصة تضم العديد من أدوات وتقنيات التعليم التفاعلي المرئي والمسموع، وكذلك توفر العديد من مصادر التعليم المتوعة التي تراعي فرق القدرات العقلية والتعليمية بين التلاميذ، وكذلك تهيئ فرص للاباء ليتكنوا من تعليم أبنائهم بالطريقة الاقرب لهم والاكثر سهولة ووضوح لأبنائهم.

خطوات تسجيل دخول جديد لمنصة مدرستي

يمكنكم زيارة منصة مدرستي بإتباع خطوات تسجيل دخول جديد لمنصة مدرستي وهي كالتالي

أكتب في جوجل منصة مدرستي.

إختر منصة مدرستي الصفحة الرئيسية واضغط تسجيل الدخول.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة وكلمة السر.

الآن قم بتسجيل حضورك ورفع واجباتك عبر الموقع.

منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا

تم وصول تقييمات منصة مدرستي التعليمية لمراكز عالمية وتقيمات مميزة، وقد احتلت مكانة قيمة ضمن ابزر 7 منصات عالمية تتيح فرص التعليم الالكتروني الفعال في فترة انتشار covide 19، ومن ثم تعتبر المنصة وجهة امنة للطالب وولي الامر، بالاضافة الي كونها تتيح تواصل مستمر بين المعلمين واولياء الامور، والذين يتمكنوا من متابعة مستوي الابناء الدراسي بشكل مستمر من خلال التواصل مع القادة والمعلمين عبر المنصة.