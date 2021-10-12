عودة الجماهير للدوري المصري.. وهذه الأعداد المقررة

أعلنت رابطة الأندية المصرية، الثلاثاء، عودة الجماهير للدوري الممتاز بدءا من الموسم المقبل، بعد غياب سنوات عن المسابقة.

وقال رئيس الرابطة أحمد دياب خلال فعاليات قرعة الدوري، إنه "بالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات، سنختبر عودة الجماهير بحد أدنى ألفي مشجع في كل مباراة"، بواقع ألف مشجع لكل فريق.

وأوضح دياب: "لا توجد كرة قدم من دون جمهور. كلنا نحلم بعودتها إلى المدرجات".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 25 أكتوبر الجاري، حسبما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق.