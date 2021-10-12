في هذه البقعة.. أقدم آثار لقدم الإنسان

اكتشاف علمي جديد كشف أقدم "آثار لأقدام" في تاريخ البشرية، محفورة بوضوح على أرض لأكثر من 6 ملايين عام.

وتم تحديد حوالي 50 أثرا لأقدام في مسار موحد، بالقرب من قرية تراكيلوس على الحافة الغربية لجزيرة كريت اليونانية.

ووفقا لموقع "ديلي ميل"، تم العثور على آثار الأقدام في الصخور الرسوبية التي تشكلت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ​في كريت.

وأظهرت تقنيات حسب التاريخ الآن أن عمر الآثار يبلغ 6.05 مليون سنة، مما يجعلها أقدم دليل مباشر على قدم شبيهة بالإنسان تستخدم في المشي.

وقبل ستة ملايين عام، كانت جزيرة كريت لا تزال مرتبطة بالبر اليوناني، مما يعني أن البشر الأوائل كان من الممكن أن يعيشوا في جميع أنحاء جنوب شرق أوروبا بالإضافة إلى إفريقيا.