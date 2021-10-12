الرئاسة الجزائرية: زيارة مرتقبة للرئيس تبون إلى تونس لبحث تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن محور أجندة الزيارة المرتقبة إلى تونس سيكون بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات.
فى السياق ذاته، أوضحت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائرى أجرى، اليوم، مكالمة هاتفية، مع نظيره التونسى قيس سعيّد، لتهنئته بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة، متمنيا له، ولحكومته، التوفيق والسّداد.
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