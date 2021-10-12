السعودية.. إحباط تهريب 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر بالتعاون مع الإمارات

جدة - نرمين السيد - وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن الأقراص المخدرة ضبطت بحوزة مواطن ومقيم سورى الجنسية بمدينة الرياض، مهربة إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء. وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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